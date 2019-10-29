2019-10-29T10:13:48+03:00
Происшествия

Вологодских детей объявили в федеральный розыск

3-летнего Диму и 7-летнюю Милану разыскивают по всей России, их незаконно забрал родной отец
Евдокия САХАРОВА
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Фото: УФССП по РХФото: УФССП по РХ
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На Вологодчине родной отец украл своих детей. После очередного свидания, мужчина спрятал ребят в неизвестном месте. 7-летнюю Милану и 3-летнего Дмитрия Макарова объявили в федеральный розыск. Место жительства детей определил суд: они должны проживать с матерью, бывшей женой нарушителя.

Мужчина не признается, где его дети. Сам он в последнее время находится в Вологодской области. Всем, кто имеет информацию о местонахождении детей, просьба позвонить по телефонам: 8 (8172) 57-16-78, 8 (8172) 57-16-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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