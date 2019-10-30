Вологодское правительство продало "президентский" подарок губернатора

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-30T16:04:35+03:00

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В Вологде на аукционе продали ручку «Montegrappa», которую подарили Губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. Департаменту имущественных отношений региона удалось выручить за пишущую принадлежность 50 000 рублей. Чернильная серебряная ручка с выгравированным портретом девушки неоднократно выставлялась на продажу, однако только в этот раз ее удалось продать, причем без первоначальной цены. 40 участников подали 48 заявок в течение аукциона подняли цену с 0 до 50 тысяч. Торги выиграла ООО «Производственно-коммерческая фирма «Новотек».

"Ручкой Президента" пишущие принадлежности этой торговой марки стали называть после того, как Борис Ельцин, уходя с поста, передал аксессуар преемнику В.В.Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU