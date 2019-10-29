Пьяная череповчанка попыталась совершить массовое убийство газом

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-29T11:35:46+03:00

Женщина позвонила 112 и пообещала покончить жизнь самоубийством, забрав с собой весь дом

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В Череповце в доме на Жукова, 3 женщина чуть не убила себя и соседей. Пьяная череповчанка открыла все конфорки газовой плиты и решила покончить жизнь самоубийством. Однако, она предупредила об этом спецслужбы. Пресс-служба АО "Газпром газораспределение Вологда" сообщила, что газовики действительно учуяли запах газа у двери хулиганки и перекрыли газ в подъезде. Спасатели выломали дверь квартиры и нашли там пьяную женщину.

Ей установили заглушку на газ. Специалисты отмечают, что в опасности были 80 человек. При подозрениях на утечку просят незамедлительно сообщать об этом в газовую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU