Пьяная череповчанка попыталась совершить массовое убийство газом
В Череповце в доме на Жукова, 3 женщина чуть не убила себя и соседей. Пьяная череповчанка открыла все конфорки газовой плиты и решила покончить жизнь самоубийством. Однако, она предупредила об этом спецслужбы. Пресс-служба АО "Газпром газораспределение Вологда" сообщила, что газовики действительно учуяли запах газа у двери хулиганки и перекрыли газ в подъезде. Спасатели выломали дверь квартиры и нашли там пьяную женщину.
Ей установили заглушку на газ. Специалисты отмечают, что в опасности были 80 человек. При подозрениях на утечку просят незамедлительно сообщать об этом в газовую службу.
ИСТОЧНИК KP.RU