2019-10-28T11:36:27+03:00
Происшествия

В Череповце спасали упавшего с 9 этажа котика

Он остался жив
Иван Чухнин
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В Череповце котик упал с балкона 9 этажа жилого дома. Инцидент произошел на Советском проспекте. Хозяйка обратилась к спасателям: кот упал на крышу магазина и там застрял.

На место выехали спасатели. Они поднялись на крышу и сняли домашнего питомца с высоты.

Спасатели передали животное хозяйке. Как бы это ни было удивительно, но кот не пострадал. Он отделался стрессом, сообщил порталу Gorodche.ru директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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