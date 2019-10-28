В Череповце спасали упавшего с 9 этажа котика
Он остался жив
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В Череповце котик упал с балкона 9 этажа жилого дома. Инцидент произошел на Советском проспекте. Хозяйка обратилась к спасателям: кот упал на крышу магазина и там застрял.
На место выехали спасатели. Они поднялись на крышу и сняли домашнего питомца с высоты.
Спасатели передали животное хозяйке. Как бы это ни было удивительно, но кот не пострадал. Он отделался стрессом, сообщил порталу Gorodche.ru директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.
ИСТОЧНИК KP.RU