2019-10-23T18:20:22+03:00
Общество

Студотряды ВГМХА признаны одними из лучших в России

В Воронеже подвели итоги Всероссийского конкурса студотрядов высших учебных заведений Минсельхоза
Евдокия САХАРОВА
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Фото: пресс-служба ВГМХАФото: пресс-служба ВГМХА
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Вологжане стали призерами Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений Минсельхоза России за 2019 год. Студенческие отряды ВГМХА им. Н.В.Верещагина заняли третье место по стране, всего академия стала одной из лучших в семи номинациях.

Студотряды ВГМХА победили в номинациях «Организация шефской помощи» и «Лучший финансовый отряд», стали призерами в «Переработке сельскохозяйственных продуктов», «Лучший студенческий сводный отряд», «Лучший командир ССО», «Лучший фотоотчет», сообщает пресс-центр академии.

Штаб студотрядов в Вологодской ГМХА был создали в 2008 году. На данный момент его посещает около 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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