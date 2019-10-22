На Вологодчине туалет на ЖД вокзале станет бесплатным

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-22T12:29:54+03:00

По всей России санитарные комнаты станут бесплатными на вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования

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Туалеты на вокзалах с поездами дальнего следования станут бесплатными с 1 января 2020 года. Пока из 344 ЖД вокзалов в крупных городах России лишь на 80 станциях можно сходить в санитарную комнату бесплатно.

В Череповце начальник железнодорожного вокзала Алексей Полеев похвастался, что в начале 2019 года туалеты ЖД вокзала прошли полную модернизацию. Сделан современный ремонт в корпоративных цветах РЖД. Создана спецкомната с удобствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU