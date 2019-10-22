В Череповце бойцовский пес за секунды загрыз 13-летнюю собачку на глазах её 11-летней хозяйки

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-22T08:14:15+03:00

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выгуливал своего агрессивного стаффа и не реагировал на происходящее, пока не стало слишком поздно. Потом собачник просто ушел в неизвестном направлении, а бойцовский пёс остался доедать добычу

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В Череповце произошла трагедия во дворе одного из домов: 11-летняя девочка выгуливала своего 13-летнего друга - метиса пекинеса и шпица по кличке Гном, внезапно на собаку бросился агрессивный стаффордширский терьер - и загрыз пёсика буквально за секунды. Рядом находился пьяный хозяин собаки, который на произошедшее реагировал вяло. ЧП случилось 20 октября в начале десятого во дворе дома № 64 по улице Первомайской. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. Стафф отказывался отдавать добычу, он еще долго грыз тело, а хозяин собаки просто ретировался.

Мать девочки прокомментировала, что ребенок в ужасе, на ночь она попросила таблетку, которая поможет забыть произошедшее. Собака была давним членом семьи, дочь делала первые шаги вместе с псом. Оказалось, что хозяин стаффа живет в соседнем подъезде и животное выгуливает без намордника регулярно. Жители ближайших домов поделились информацией, что бойцовская собака уже кидалась на других четвероногих, но ее до этого момента удавалось оттаскивать.

Родители девочки написали заявление в полицию. Начата проверка. Есть несколько видеозаписей от очевидцев и с камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU