2019-10-18T20:46:30+03:00
Происшествия

В Вологде баровладелец заколотил окна соседям-жалобщикам

В областной столице проходит противостояние жильцов многоквартирного дома и работников бара, находящегося в том же здании
Евдокия САХАРОВА
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Фото с канала Mash vk.com/video-112510789_456256103Фото с канала Mash vk.com/video-112510789_456256103
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В Вологде владелец бара решил заколотить окна соседям, которые постоянно жаловались на шум. Мужчина решил, что чтобы жильцам лучше спалось, необходимо возвести стену прямо перед их окнами. Тогда и разборок им будет не видно.

Ситуация разворачивается в одном из многоквартирных домов на улице Возрождения. Жителям дома приходится терпеть постоянные драки, вой, грязь под своими окнами. Люди жалуются на бессонные ночи. Полиция выписывает нарушителю штрафы, но ситуация не меняется. Отчаявшиеся люди даже писали обращение к мэру города Сергею Воропанову.

Предприниматель решил "помочь" жильцам и заколотил им окна первого этажа, что выходили на крыльцо его заведения. В качестве материала выбрал ДСП. Теперь бизнесмен доволен рекламе, которую сделали ему соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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