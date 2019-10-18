В Тотьме пропал 17-летний студент
В Вологодской области полиция ищет молодого человека. 17-летний Роман Башкеев учится в Тотемском политехническом колледже. Он проживал в общежитии на улице Энергетиков районного центра. 16 октября он днем ушел из своей комнаты и больше не возвращался.
Отдел МВД РОССИИ по Никольскому району в официальной группе «Вконтакте» распространяет фотографию и информацию о пропавшем.
Роман - худощавого телосложения, рост 170 см, волосы черные длинные, глаза карие.
На правой брови выбриты три полоски. Одет, возможно, в черную куртку и джинсы.
Всех, кто что-то может сообщить о местонахождении Романа Башкеева, полицейские просят позвонить в дежурную часть ОМВД России по Никольскому району.
Тел. (факс) дежурной части (8-817-54) 2-12-43
Тел. службы УУР (8-817-54) 4-63-26, 8-921-066-16-17
ИСТОЧНИК KP.RU