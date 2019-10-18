2019-10-18T17:19:46+03:00
Общество

В Тотьме пропал 17-летний студент

Он ушел из общежития на улице Энергетиков
Иван Чухнин
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В Тотьме ушел из общежития и счез Роман Башкеев.В Тотьме ушел из общежития и счез Роман Башкеев.
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В Вологодской области полиция ищет молодого человека. 17-летний Роман Башкеев учится в Тотемском политехническом колледже. Он проживал в общежитии на улице Энергетиков районного центра. 16 октября он днем ушел из своей комнаты и больше не возвращался.

Отдел МВД РОССИИ по Никольскому району в официальной группе «Вконтакте» распространяет фотографию и информацию о пропавшем.

Роман - худощавого телосложения, рост 170 см, волосы черные длинные, глаза карие.

На правой брови выбриты три полоски. Одет, возможно, в черную куртку и джинсы.

Всех, кто что-то может сообщить о местонахождении Романа Башкеева, полицейские просят позвонить в дежурную часть ОМВД России по Никольскому району.

Тел. (факс) дежурной части (8-817-54) 2-12-43

Тел. службы УУР (8-817-54) 4-63-26, 8-921-066-16-17

ИСТОЧНИК KP.RU

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