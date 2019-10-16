Собака Неон нашла грабителя по "горячим" следам
В полицию Вологды обратилась женщина: на Советском проспекте она была ограблена.
У женщины 1957 г.р. была похищена куртка, в кармане которой были 5 тысяч рублей.
На место выехала следственно-оперативная группа и инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Вологодской области Владимир Копылов со служебной собакой по кличке «Заозерье Неон».
Женщина рассказала, что они со знакомым распивали спиртное, но затем ее знакомый схватил куртку и скрылся.
Неон по запаховому следу довел полицейского до аллеи на улице Первомайской. Там и был обнаружен грабитель.
Ранее судимый вологжанин 1974 г.р. признался в содеянном. Деньги он уже успел потратить на собственные нужды.
По данному факту отделом полиции № 1 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). мужчине снова грозит срок - до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU