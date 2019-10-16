2019-10-16T14:46:32+03:00
Общество

Собака Неон нашла грабителя по "горячим" следам

Собутыльник украл у женщины куртку с деньгами
Иван Чухнин
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В полицию Вологды обратилась женщина: на Советском проспекте она была ограблена.

У женщины 1957 г.р. была похищена куртка, в кармане которой были 5 тысяч рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа и инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Вологодской области Владимир Копылов со служебной собакой по кличке «Заозерье Неон».

Женщина рассказала, что они со знакомым распивали спиртное, но затем ее знакомый схватил куртку и скрылся.

Неон по запаховому следу довел полицейского до аллеи на улице Первомайской. Там и был обнаружен грабитель.

Ранее судимый вологжанин 1974 г.р. признался в содеянном. Деньги он уже успел потратить на собственные нужды.

По данному факту отделом полиции № 1 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). мужчине снова грозит срок - до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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