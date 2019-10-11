Стали известны итоги конкурса "Вологодская книга -2019"
Церемония награждения победителей конкурса "Вологодская книга -2018" еще не закончилась, но "Комсомолке" стали известны его итоги. Напомним, конкурс «Вологодская книга – 2018» проводится восьмой год подряд.
Подведение итогов конкурса завершает «Неделю вологодской книги», наполненную мероприятиями, презентациями и выставками.
Для участия в конкурсе традиционно принимались книги, изданные в Вологодской области в 2018 году и поступившие в Областную библиотеку имени И.В. Бабушкина в качестве обязательного экземпляра. Конкурсная комиссия определила победителей по следующим номинациям:
«Лучшая книга о Вологодской области»
- Наталья Мелехина – книга «Железные люди».
Лауреаты номинации:
- Елена Воротынцева – «Старинная Устюжна»;
- «Вологодские сказки конца XIX-начала XXI века».
«Лучшее издание о Вологодской области» (издательство)
- «Вологда. В объективе времени» («Арника»).
Лауреаты номинации:
- Народные художественные промыслы Вологодской области («Древности Севера»);
- «Грибы в Вологодской области (ИД «Порт-Апрель»).
«Лучшее научное издание» (автор)
- Игорь Кукушкин – «Вологодская крепость».
Лауреаты номинации:
Борис Ильин – «Мельпомена на гумне»;
- «История полиции Вологодского края».
«Лучшее учебное пособие» (автор)
- Светлана Кибардина, Клаус Вашик «Открытие иконы».
Лауреаты номинации:
- Наталья Колесниченко, Надежда Черняева – «Инженерная и компьютерная графика; Экологическая политика (инвайронментальная политика, или политика в области окружающей среды)».
«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (типография)
- «Щит и меч Вологодчины» (ПФ «Полиграф-Периодика»).
Лауреаты номинации:
Александр Кувшинников - «Команда молодости нашей» (ИД «Череповецъ»);
«Альманах вологодских писателей-краеведов» (ИП Киселев А. В.).
«Лучшее художественное оформление издания» (художник, дизайнер)
- Елена Виноградова, Людмила Кознева, Иван Федышин – «Вологодский иконописец Иван Григорьев Марков (дизайнеры Юлия Судакова, Ангелина Бобкова, фотограф Тарасовский Александр).
Лауреаты номинации:
- Евгений Никитин – «Записанное и уцелевшее» (дизайнер, фотограф Вадим Шекун, дизайнер Валерия Серебрякова).
- Константин Павлов «Тропы тайные (художник Ирина Щенникова, дизайнеры Ростислав Протопопов, Наталья Евдокимова).
«Лучшее издание для детей и юношества» (автор)
- «Дети о Тотьме».
Лауреаты номинации:
Екатерина Ласточкина – «Клим Петрович и волшебные усы. Начало добрых дел»;
Денис Макурин - «Полведра сгущенки».
Номинация «Выбор читателя»
- «История полиции Вологодской области»
Номинация «Книга книг. Лучшая книга года»
- «Народные художественные промыслы Вологодской области».
Специальные дипломы:
«Лучшее корпоративное издание»
- История архивной службы Вологодской области, 2018-2018»;
«Малая родина»
- «Малая родина. Высоковский край. Вологодский район. Т.3»
ИСТОЧНИК KP.RU