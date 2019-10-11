Стали известны итоги конкурса "Вологодская книга -2019"

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-11T16:12:40+03:00

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Церемония награждения победителей конкурса "Вологодская книга -2018" еще не закончилась, но "Комсомолке" стали известны его итоги. Напомним, конкурс «Вологодская книга – 2018» проводится восьмой год подряд.

Подведение итогов конкурса завершает «Неделю вологодской книги», наполненную мероприятиями, презентациями и выставками.

Для участия в конкурсе традиционно принимались книги, изданные в Вологодской области в 2018 году и поступившие в Областную библиотеку имени И.В. Бабушкина в качестве обязательного экземпляра. Конкурсная комиссия определила победителей по следующим номинациям:

«Лучшая книга о Вологодской области»

- Наталья Мелехина – книга «Железные люди».

Лауреаты номинации:

- Елена Воротынцева – «Старинная Устюжна»;

- «Вологодские сказки конца XIX-начала XXI века».

«Лучшее издание о Вологодской области» (издательство)

- «Вологда. В объективе времени» («Арника»).

Лауреаты номинации:

- Народные художественные промыслы Вологодской области («Древности Севера»);

- «Грибы в Вологодской области (ИД «Порт-Апрель»).

«Лучшее научное издание» (автор)

- Игорь Кукушкин – «Вологодская крепость».

Лауреаты номинации:

Борис Ильин – «Мельпомена на гумне»;

- «История полиции Вологодского края».

«Лучшее учебное пособие» (автор)

- Светлана Кибардина, Клаус Вашик «Открытие иконы».

Лауреаты номинации:

- Наталья Колесниченко, Надежда Черняева – «Инженерная и компьютерная графика; Экологическая политика (инвайронментальная политика, или политика в области окружающей среды)».

«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (типография)

- «Щит и меч Вологодчины» (ПФ «Полиграф-Периодика»).

Лауреаты номинации:

Александр Кувшинников - «Команда молодости нашей» (ИД «Череповецъ»);

«Альманах вологодских писателей-краеведов» (ИП Киселев А. В.).

«Лучшее художественное оформление издания» (художник, дизайнер)

- Елена Виноградова, Людмила Кознева, Иван Федышин – «Вологодский иконописец Иван Григорьев Марков (дизайнеры Юлия Судакова, Ангелина Бобкова, фотограф Тарасовский Александр).

Лауреаты номинации:

- Евгений Никитин – «Записанное и уцелевшее» (дизайнер, фотограф Вадим Шекун, дизайнер Валерия Серебрякова).

- Константин Павлов «Тропы тайные (художник Ирина Щенникова, дизайнеры Ростислав Протопопов, Наталья Евдокимова).

«Лучшее издание для детей и юношества» (автор)

- «Дети о Тотьме».

Лауреаты номинации:

Екатерина Ласточкина – «Клим Петрович и волшебные усы. Начало добрых дел»;

Денис Макурин - «Полведра сгущенки».

Номинация «Выбор читателя»

- «История полиции Вологодской области»

Номинация «Книга книг. Лучшая книга года»

- «Народные художественные промыслы Вологодской области».

Специальные дипломы:

«Лучшее корпоративное издание»

- История архивной службы Вологодской области, 2018-2018»;

«Малая родина»

- «Малая родина. Высоковский край. Вологодский район. Т.3»

ИСТОЧНИК KP.RU