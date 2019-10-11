В Череповце банда из взрослых и подростков пойдут под суд

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-11T13:59:44+03:00

Возмутители спокойствия занимались нападениями на людей, а также грабежами и воровством

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Банда из четырех подростков и двоих взрослых предстанет переж судом в Череповце. На их счету- совершение разбойного нападения, грабеж, серия краж, хищение документов и причинение легкого вреда здоровью человека.

Как сообщает СУ СК Российской Федерации по Вологодской области, завершено расследование уголовного дела по обвинению группы 6 череповчан.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года женщина 1973 г.р., находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний мужчина, а также двое подростков 16 и 17 лет, в парковой аллее на улице Гагарина напали на мужчину 1961 г.р. Женщина отвела его во двор жилого дома, где ждали подельники. Они повалили его на землю, причинили побои и похитили из карманов одежды мобильный телефон, связку ключейи деньги - 3 100 рублей.

31 октября 2018 года подростки, 16 и 17 лет в магазине самообслуживания на улице Юбилейной спрятали под одежду, взяв со стеллажа 4 банки кофе. При попытке взять еще одну банку кофе они были замечены продавцом. Но с похищенным убежали.

В декабре 2018 года те же подростки со сверстником украли автомагнитолу марки «Sony» и сабвуфер марки «Blaupunkt» из припаркованной на улице Металлургов автомашины, аккумулятор из машины на Советском проспекте, а из магазина на улице Краснодонцев – 16 коробок с шоколадом. В марте текущего года 16-летний подросток проник в торговый павильон, где украл пачку сигарет и деньги в сумме 5 тысяч рублей, и в январе – швейную машинку в коробке из автомашины.

Последний также в одном из автомобилей обнаружил паспорт его владельца и документы на транспортное средство, которые похитил, а также взял документы и на другую автомашину.

Кроме того, поздним вечером 3 декабря 2018 года подросток возле торгового центра на улице Ленина напал на 14-летнего мальчика, повалил его и избил.

Сейчас уголовное дело передано в суд, так что вскоре нарушители закона и спокойствия горожан предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU