Темпераментный череповчанин обезобразил лицо знакомой

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-10T15:24:05+03:00

Он бросил в лицо тарелку, которая разбиралась

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Был оглашен приговор череповчанину - он обезобразил лицо знакомой. Виновным признан Даниил Абрамов, 1987 года рождения. Он осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ).

ЧП случилось ночью 17 марта 2019 года в гостях у Абрамова.

Мужчина с девушкой распивали спиртные напитки в квартире на улице Архангельской в Череповце. Между ними произошел конфликт. В качестве последнего аргумента стала посуда: подсудимый вооружился стеклянной тарелкой и бросил ее в лицо девушке. Тарелка разбилась и осколками разрезала лицо. Зажившие раны образовали стойкие и неизгладимые рубцы, они обезображивают ее лицо.

Вину в совершении преступления Абрамов признал полностью.

Пострадавшая события помнит смутно, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но какой-то момент она почувствовала сильный удар по лицу, от которого испытала резкую боль. В больнице на ее раны на носу и правой щеке врачи наложили 7 швов.

Череповецкий городской суд Вологодской области назначил темпераментному мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением дополнительных обязанностей.

С Абрамова в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда суд взыскал 200 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU