25-летний вологжанин жестоко избил 16-летнию девочку

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-10T10:50:46+03:00

Она поступила в больницу с тяжелыми травмами

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В Вологде в больницу поступила избитая девочка. Возбуждено уголовное дело.

9 октября следователи получили ин формацию из больницы - к ним поступила 16-летняя девочка из села Молочное. У нее диагностирована тяжелая травма головы.

Полиция установила подозреваемого — им оказался 25-летний знакомый девочки.

По версии следствия, 8 октября 2019 около 21 часа мужчина у гаражей на улице Парковой в селе Молочное серьезно избил подростка, нанеся множественные удары по голове и телу. Девочка получила черепно-мозговую травму, которую расценивают как тяжкий вред здоровью.С места преступления вологжанин скрылся.

Сейчас его ищет полиция. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть полученных травм, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU