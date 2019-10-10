25-летний вологжанин жестоко избил 16-летнию девочку
В Вологде в больницу поступила избитая девочка. Возбуждено уголовное дело.
9 октября следователи получили ин формацию из больницы - к ним поступила 16-летняя девочка из села Молочное. У нее диагностирована тяжелая травма головы.
Полиция установила подозреваемого — им оказался 25-летний знакомый девочки.
По версии следствия, 8 октября 2019 около 21 часа мужчина у гаражей на улице Парковой в селе Молочное серьезно избил подростка, нанеся множественные удары по голове и телу. Девочка получила черепно-мозговую травму, которую расценивают как тяжкий вред здоровью.С места преступления вологжанин скрылся.
Сейчас его ищет полиция. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть полученных травм, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU