В Вологде пенсионерка сбила пенсионерку

8 Окт. 23:03 2019-10-08T23:03:49+03:00

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В минувший понедельник около 8 вечера в Вологде произошло ДТП с участием двух женщин. На пересечении проспекта Победы и улицы Воровского у здания музыкально-педагогического факультета Вологодского государственного университета 63-летняя водитель автомобиля «Киа Рио» сбила переходившую дорогу по "зебре" женщину 1961 года рождения.

В ДТП пострадал пешеход, пенсионерке оказали медицинскую помощь, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU