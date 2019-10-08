2019-10-08T23:03:49+03:00
Происшествия

В Вологде пенсионерка сбила пенсионерку

ДТП случилось на перекрестке проспекта Победы и Воровского
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В минувший понедельник около 8 вечера в Вологде произошло ДТП с участием двух женщин. На пересечении проспекта Победы и улицы Воровского у здания музыкально-педагогического факультета Вологодского государственного университета 63-летняя водитель автомобиля «Киа Рио» сбила переходившую дорогу по "зебре" женщину 1961 года рождения.

В ДТП пострадал пешеход, пенсионерке оказали медицинскую помощь, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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