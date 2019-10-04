На череповчанина завели уголовное дело за нежелание служить

4 Окт. 22:22 2019-10-04T22:22:40+03:00

25-летний парень в 2016 году был признан годным к воинской службе, но после отчисления из университета потерял отсрочку от армии. После этого он уклонялся от призыва

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В Череповце молодой парень заявил, что не желает служить. Он с 2016 года уклонялся от воинской службы, теперь же его уголовное дело отправили в суд. Череповчанин три года назад прошел медкомиссию и был признан годным, однако тогда он учился в университете. После отчисления же, он потерял свою отсрочку.

В марте 2017 он лично получил повестку в военкомат, но на призывную комиссию не явился и дальше игнорировал письма к нему. Военный комиссариат обратился в следственные органы для привлечения уклониста к уголовной ответственности.

Ему грозит статья «Уклонение от прохождения военной службы» - до 2 лет лишения, сообщает региональное управление СКР

ИСТОЧНИК KP.RU