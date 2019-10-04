2019-10-04T15:35:19+03:00
Происшествия

В Череповце у коллекционера оружия изъяли целый арсенал

У него найдено более 300 единиц оружия и боеприпасов
Иван Чухнин
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Это только часть арсенала, изъятого у череповчанина.Это только часть арсенала, изъятого у череповчанина.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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В Череповце задержан мужчина, причастный к незаконному обороту оружия. У него произведен отбыск, где был обнаружен целый арсенал: более 300 различных боеприпасов. Полицейские получили информацию, что у череповчанина есть незаконное оружие.

Его автомобиль остановили во дворе на улице Первомайской. Был произведен досмотр транспорта. В результате в нем были обнаружены часть от винтовки и предмет, похожий на гранату.

Экспертно-криминалистический центр изучил находки. Специалисты установили, что изъятое оружие - боевая граната М24 с массой взрывчатого заряда 180 граммов и винтовка системы «Маузер».

Во время допроса 45-летний мужчина пояснил, что он коллекционирует оружие времен Великой Отечественной войны. А найденное в авто оружие он приобрел в Санкт-Петербурге за 50 тысяч рублей.

Полицейские приняли решиение обыскать постройку в Череповецком районе. Там они обнаружили 7 штык-ножей, более 300 патронов различного калибра, ударно-спусковой механизм в сборе, ствол от карабина и банку зеленого цвета, похожую на гранату.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы с выплатой крупного денежного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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