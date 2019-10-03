Череповчане собрали средства на коляску для мальчика с ДЦП

СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-03T19:27:41+03:00

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Вологжане все чаще помогают людям в сложных ситуациях.

Центр социального обслуживания «Забота» в Череповце передал специальную прогулочную коляску пятилетнему Захару. Мальчик находится на обслуживании рабюотников центра, у него ДЦП. Средства на нее собрали всем миром в рамках благотворительной акции «Мое малое доброе дело». Она проходила в течение месяца, в ней приняли участие около 3500 человек, акция прошла 11 раз.

«Мы организовали благотворительную игру МегаМозGO. Кроме того, к сбору средств подключились наши партнеры — проект „Мечтатели“, — пояснила специалист центра „Забота“ Яна Зятикова. — Также в рамках акции нуждающимся передали медицинские приборы, постельные принадлежности. Традиционно мы собираем продукты длительного хранения, абсорбирующие материалы, бытовую химию, канцтовары. Горожане принесли огромное количество товаров, сейчас идет подсчет, сортировка. Затем сформируем наборы и передадим нуждающимся жителям Череповца и района. В прошлом году помощь получили 700 человек».

ИСТОЧНИК KP.RU