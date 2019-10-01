59-летняя череповчанка отдала аферистам 7 млн рублей ради компенсации

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-01T11:36:35+03:00

Мошенники сообщили женщине, что ей полагается компенсация за некачественные лекарства, но сначала нужно перевести деньги на их счет

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Женщина перевела 7 миллионов рублей аферистам ради компенсации. О преступлении стало известно в полиции Череповца. Пресс-служба управления МВД области сообщила, что неизвестные связались с череповчанкой и убедили ее перевести частями 7 миллионов рублей на их счета, чтобы получить компенсацию за ранее приобретенные некачественные лекарства. Аферист сказал, что работает в прокуратуре Москвы. Пострадавшая с июня отдавала мошенникам свои сбережения.

За последние сутки в полицию Вологодской области поступило 5 заявлений о краже денег с банковских карт. Основная схема преступников - это звонки якобы из банка.

ИСТОЧНИК KP.RU