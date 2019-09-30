2019-09-30T11:53:38+03:00
Происшествия

Молодой человек погиб на железнодорожных путях в Вологде

Он переходил железную дорогу на красный свет
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ЧП произошло в минувшие выходные на 498 километре станции Вологда - 1.

Как сообщает региональный отдел линейной полиции на транспорте, молодой человек переходил пути на запрещающий сигнал. Но по путям приближался грузовой поезд.

Машинист состава пытался избежать ЧП. Он сигналил вологжанину, применил экстренное торможение. Но вологданин не реагировал на сигналы, В итоге поезд сбил человека. От травм тот скончался.

Сейчас сотрудниками транспортной полиции проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

В Вологде на перееезде в створе улицы Кирова пассажирский поезд сбил велосипедиста.

А в середине августа поезд сбил человека в Шексне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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