2019-09-29T12:39:36+03:00
Происшествия

В центре Вологды раритетная Волга на зебре сбила коляску с ребенком

Годовалого малыша отправили лечиться амбулаторно
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую пятницу около дома 22 по улице Ленинградской произошло ДТП с участием годовалой девочки. В 4 часа дня 27-летний водитель «ГАЗ-28181», двигаясь в сторону проспекта Победы с Октябрьской, въехал в стоящий впереди раритетный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который, в свою очередь, сбил коляску с ребенком, которую родители катили по пешеходному переходу.

Годовалую девочку пришлось показать врачу в Детской областной больнице. После осмотра ее оставили лечиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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