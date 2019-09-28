2019-09-28T20:45:26+03:00
Происшествия

В Вологде сотрудница ПФ присвоила миллион погибшего старика

38-летняя сотрудница Пенсионного фонда получала более 90 000 рублей в месяц вместо умершего пенсионера
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде бывшая сотрудница Пенсионного фонда подменила документы и забирала ежемесячно по 90 000 рублей в счет пенсии уже погибшего человека. Всего ей удалось получить более миллиона рублей. На женщину возбудили дело по факту мошенничества в особо крупном размере, суд назначил ей 3 года условно и 2 года испытательного срока. Ущерб женщина возместила в досудебном порядке.

Преступница работала в отделе начисления и выплат пенсий отделения Пенсионного фонда России. С помощью программно-технического комплекса, подсудимая формировала разовые денежные выплаты по пенсионным начислениям и поручения об их перечислении на принадлежащий ей банковский счет, — сообщает прокуратура Вологды.

Женщина рассказала, что пошла на преступления из-за необходимости оплачивать медицинские счета больной матери. Управляющий Отделением ПФР по Вологодской области Василий Жидков прокомментировал, что уязвимости системы устранены, а усовершенствованные программно-технические комплексы исключают человеческое вмешательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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