В число долларовых миллиардеров вошли два сына Алексея Мордашова

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-26T11:14:16+03:00

Юношам 19 и 20 лет

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Сыновья Алексея Мордашова стали собственниками акций золотодобывающей компании Nordgold. Состояние каждого из них оценивается в $1,77 млрд. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям от второго брака — 20-летнему Кириллу и 19-летнему Никите — 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Журнала Forbes оценили стоимость этого пакета в $2,4 млрд.

Акциями юноши владеют через компанию «КН-Холдинг»,она принадлежит им в равных долях.

В июне 2019 года Алексей Мордашов передал наследникам 65-процентную долю в капитале компании Unifirm Ltd, владеющей пакетом в 25% акций туроператора TUI AG. В целом стоимость пакета оценивается в $1,14 млрд.

Как подсчитал сайт РБК, общая стоимость активов Кирилла и Никиты составляет $3,54 млрд, то есть состояние каждого из них — $1,77 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU