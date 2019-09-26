В число долларовых миллиардеров вошли два сына Алексея Мордашова
Сыновья Алексея Мордашова стали собственниками акций золотодобывающей компании Nordgold. Состояние каждого из них оценивается в $1,77 млрд. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям от второго брака — 20-летнему Кириллу и 19-летнему Никите — 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Журнала Forbes оценили стоимость этого пакета в $2,4 млрд.
Акциями юноши владеют через компанию «КН-Холдинг»,она принадлежит им в равных долях.
В июне 2019 года Алексей Мордашов передал наследникам 65-процентную долю в капитале компании Unifirm Ltd, владеющей пакетом в 25% акций туроператора TUI AG. В целом стоимость пакета оценивается в $1,14 млрд.
Как подсчитал сайт РБК, общая стоимость активов Кирилла и Никиты составляет $3,54 млрд, то есть состояние каждого из них — $1,77 млрд.
ИСТОЧНИК KP.RU