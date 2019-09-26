2019-09-26T11:14:16+03:00
Экономика

В число долларовых миллиардеров вошли два сына Алексея Мордашова

Юношам 19 и 20 лет
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сыновья Алексея Мордашова стали собственниками акций золотодобывающей компании Nordgold. Состояние каждого из них оценивается в $1,77 млрд. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям от второго брака — 20-летнему Кириллу и 19-летнему Никите — 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Журнала Forbes оценили стоимость этого пакета в $2,4 млрд.

Акциями юноши владеют через компанию «КН-Холдинг»,она принадлежит им в равных долях.

В июне 2019 года Алексей Мордашов передал наследникам 65-процентную долю в капитале компании Unifirm Ltd, владеющей пакетом в 25% акций туроператора TUI AG. В целом стоимость пакета оценивается в $1,14 млрд.

Как подсчитал сайт РБК, общая стоимость активов Кирилла и Никиты составляет $3,54 млрд, то есть состояние каждого из них — $1,77 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ананьино и на Старо-Кирилловском шоссе установили все опоры уличного освещения
У бензовоза оторвало задние колеса, он на скорости перевернулся
Имя нового мэра Череповца назовут 24 октября
В Череповце трое детей сбежали из социального учреждения
В Череповецком районе ищут пропавшего мужчину
В Череповце заканчиваются места на городских кладбищах
Вынесено обвинительне заключение по громкому делу хищения при строительстве виадука в Вологде
Лыжница Юлия Чекалева провела уроки ГТО школьникам Вологодского района
Народные гиды проведут бесплатные экскурсии по Вологде
В Вологде исчезнут контейнеры с раздельным мусором
Почтальоны Вологодчины преодолели расстояние более 2,5 млн километров
В школе №30 Вологды установили первый тепловизор
В Устюжне заминировали Сбербанк?
Вологжанка отметила вековой юбилей
4 рубля за литр будут платить тотьмичи на уличной колонке
Череповецкая пенсионерка отдала миллион, чтобы вернуть деньги из МММ
Петербурженку будут судить за разведение 350 маковых кустов в Устюжне
Вологжане могут пройти курсы по партнёрским родам
В Череповце объявили победителей конкурса "Человек года"
В Череповце мигающий желтый станет короче
В Череповце Хендай нанес серьезные травмы 59-летней женщине-пешеходу
В Череповце Росгвардия задержала загрязнителей бассейна