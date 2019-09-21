2019-09-21T23:35:56+03:00
Общество

Вологжане могут помочь пенсионерам сладеньким

Благотворительная акция «Конфетки-бараночки» стартовала на Вологодчине
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области желающие помочь пенсионерам могут передать им сладкие подарки. Ежегодная благотворительная акция «Конфетки-бараночки» ко Дню пожилого человека проходит в регионе.

Волонтеры принимают в дар зефир, мармелад, шоколад, конфеты в упаковке. АНО «Старость в радость» передаст подарки домам престарелых области. В областном центре благотворительную акцию курирует Фонд поддержки гражданских инициатив в рамках проекта «Социально-информационный центр «Добрая Вологда».

Сбор подарков продлится до воскресенья 29 сентября. Пункт сбора на Советском пр., 35а (вход со двора через ворота) открыт с 8 утра до 9 вечера. Интересующую информацию можно получить по телефону 8-921-059-88-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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