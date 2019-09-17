Вандалы заменили надпись Белозерск на матерное слово
Пользователи соцсетей подняли шум вокруг испорченной достопримечательности
Фото: Надежда Евгеньева-Белякова из группы «On-line Белозерск»
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Неизвестные в Белозерске надругались над местной достопримечательностью - надписью на земляном валу «Белозерск 1157». Оказалось, что хулиганам больше по душе матерное слово, состоящее из тех же букв - переставили всего одну. Такое ругательство, по словам местных жителей, появляется не в первый раз. Молодежи силу девать некуда.
Весной в Белозерске другому местному памятнику - деревянной ладье - оторвали голову дракона. Достопримечательность удалось отреставрировать.
ИСТОЧНИК KP.RU