2019-09-17T00:22:49+03:00
Общество

Вандалы заменили надпись Белозерск на матерное слово

Пользователи соцсетей подняли шум вокруг испорченной достопримечательности
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Надежда Евгеньева-Белякова из группы «On-line Белозерск»Фото: Надежда Евгеньева-Белякова из группы «On-line Белозерск»
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Неизвестные в Белозерске надругались над местной достопримечательностью - надписью на земляном валу «Белозерск 1157». Оказалось, что хулиганам больше по душе матерное слово, состоящее из тех же букв - переставили всего одну. Такое ругательство, по словам местных жителей, появляется не в первый раз. Молодежи силу девать некуда.

Весной в Белозерске другому местному памятнику - деревянной ладье - оторвали голову дракона. Достопримечательность удалось отреставрировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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