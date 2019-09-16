Под Череповцом крупный лось опрокинул машину

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-16T12:06:50+03:00

Всего две машины попали в ДТП с лосем, одна машина удержалась на дороге, другая улетела в кювет

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На участке трассы Череповец - Сергиев Посад, под деревней Вичелово произошло ДТП с крупным рогатым животным. Большой лось внезапно вынырнул из темноты на дорогу. В аварию попали 2 транспортных средства: одно удержалось на трассе, другое опрокинулось в кювет.

Пострадала как минимум одна пассажирка авто: ее зажало внутри транспортного средства от удара животного. На место ЧП прибыли спасатели и медики, образовалась пробка. Детали аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU