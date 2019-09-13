Под Нюксеницей лось убил одного водителя и покалечил других

13 Сент. 17:34 2019-09-13T17:34:47+03:00

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Пресс-служба областного УМВД сообщает, что из-за ДТП с лосем в Нюксенском районе погиб водитель и два пострадали. Трагедия произошла минувшим поздним вечером на автодороге Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг. На трассе был размещен знак «Дикие животные».

ДТП началось с того, что 56-летний водитель Деу Нексия не успел среагировать на внезапно вышедшего на дорогу лося и сбил его. Тушу животного отбросило на встречный автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого сидел 26-летний молодой человек.

По информации из пресс-службы областного УМВД, в аварии погиб водитель иномарки, а его пассажира и другого водителя госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU