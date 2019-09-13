2019-09-13T17:34:47+03:00
Происшествия

Под Нюксеницей лось убил одного водителя и покалечил других

56-летний водитель Деу Нексия сбил лося, который вышел на проезжую часть
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пресс-служба областного УМВД сообщает, что из-за ДТП с лосем в Нюксенском районе погиб водитель и два пострадали. Трагедия произошла минувшим поздним вечером на автодороге Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг. На трассе был размещен знак «Дикие животные».

ДТП началось с того, что 56-летний водитель Деу Нексия не успел среагировать на внезапно вышедшего на дорогу лося и сбил его. Тушу животного отбросило на встречный автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого сидел 26-летний молодой человек.

По информации из пресс-службы областного УМВД, в аварии погиб водитель иномарки, а его пассажира и другого водителя госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В череповецком детсаду жили осы
Ночью на Вологодчине подожгли шестиквартирный дом
В Череповце подключают отопление
В Вологде силовики напугали жителей дома
Санитарная инспекция прикрыла два череповецких заведения
Череповчанин зарезал 53-летнюю женщину, чтобы выключить музыку
Под Грязовцем 51-летний педофил заманил к себе 7-летнюю девочку на котят
В Череповце отец многие годы домогался своей маленькой дочери
В школе №8 в Вологде учеников покусали крысы
Мэр Череповца уходит с поста, чтобы стать сенатором
Вологодские полицейские обнаружили угнанный автомобиль в кювете
На 300 тысяч попали десять вологжан за сутки
За сутки на Вологодчине задержали 17 пьяных водителей
В Вологде полицейские обнаружили клад в кустах
В Череповце главврача выбрали преемником депутата
Второе уголовное дело возбудили после исчезновения двухлетней малышки
В Вологде 4 миллиона взыскивает владелец тепличного патента с конкурента