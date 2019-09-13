Ночью на Вологодчине подожгли шестиквартирный дом

13 Сент. 17:13 2019-09-13T17:13:36+03:00

В два часа ночи загорелся дом из бруса, в котором проживало две семьи

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В деревне Пеганово Великустюгского района этой ночью сгорел одноэтажный дом из бруса, рассчитанный на 6 квартир. На тот момент в нем жили 2 семьи. Пожар начался в 2 часа ночи, специалисты подозревают, что здание подожгли умышленно. Все жильцы смогли спастись, никто не пострадал.

Пламя загубило 200 квадратных метров жилого пространства. 9 пожарных и 4 машины 2 часа боролись с огнем, но дом выгорел полностью. Уже ведется расследование и устанавливаются причины произошедшего, сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU