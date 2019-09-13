2019-09-13T17:06:43+03:00
Общество

В Череповце подключают отопление

Все дома уже готовы к отопительному сезону, с 17 сентября планируют подключение тепла
Евдокия САХАРОВА
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Заместитель мэра по городскому хозяйству Череповца Артём Дмитриев заявил, что с 14 сентября начнется похолодание и дожди, поэтому если не начать прогревать дома, то в квартирах будет находиться неуютно.

В течение трех дней на следующей неделе в городе металлургов планируют подать тепло - уже с 17 сентября. Все дома Череповца признаны готовыми к отопительному сезону. Ремонтные работы завершены, осталось лишь закончить благоустройство на местах - эти мероприятия завершатся к 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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