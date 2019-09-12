На 300 тысяч попали десять вологжан за сутки

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-12T11:21:07+03:00

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За минувшие сутки зарегистрировано 10 заявлений о хищении денег с банковских карт. В общей сложности вологжане отдали преступникам 308 тысяч рублей.

Обычно мошенники выманивают крупные суммы денег представившись работниками банка. Они спрашивают секретные коды карты и снимают все деньги со счета. Женщина из Устюженского района попалась на другую схему: она купила авиабилеты в онлайн-магазине, отдав 60 000 рублей, но так их и не получила.

Звонкам из "банков" и других организаций верить нельзя. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными Вашей карты. Сообщать секретные коды не стоит, удостовериться в блокировке карты можно самостоятельно позвонив в контактный центр банка. Товары в интернете стоит покупать лишь на проверенных площадках, никогда не переводите деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU