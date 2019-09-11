2019-09-11T07:27:54+03:00
Общество

В Вологде озеленяют улицу Северную

Вдоль улицы уже высадили 140 деревьев
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологда РФ
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Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вдоль улицы Северной в областном центре высадили 140 молодых деревьев. В акции принимали жители района, активисты, студенты ВоГУ. В минувшие дни около почты на Северной 17 высадили 10 вязов. В ближайшее время ТОС "Водники" обещает высадить цветы внутри кольцевой развязки. Проект согласован с жителями.

10 сентября решили высадить вязы т.к. на Северной уже есть эти деревья. Между саженцами выверили расстояние 4 метра, сами деревья семилетние, подвязанные, коммуникаций под ними нет. Саженцы были выращены на агробиостанции ВоГУ и должны прижиться в течении недели. Они создадут естественный барьер между дорогой и тротуаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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