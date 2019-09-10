В Вологде исчезла 12-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:21 2019-09-10T07:21:51+03:00

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12-летняя школьница, Валерия Тихомирова, вышла из дома на Чехова, 17 в Вологде в 8 вечера и до сих пор ее местонахождние не установлено. Поисково-спасательный отряд "Ты не один" сообщает основные приметы школьницы: она выглядит на 16-17 лет, ростом 165 см, худенькая, светловолосая, стрижка по плечи, глаза карие, на левой щеке родинка, на правой ноге тату в виде розы.

Пропавшая была одета в черную куртку, черные спортивные штаны, темно-синюю толстовку, черные кроссовки с белой подошвой. Всех, кто имеет какую-либо информацию про девочку, просят звонить в полицию по телефону 102 или волонтерам по телефону: 8-911-505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU