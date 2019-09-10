Череповецкие подростки-извращенцы сняли на видео истязание собаки

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-10T06:55:06+03:00

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Информация о шокирующем видео появилась в группе помощи бездомным животным ВКонтакте. Череповецкие дети мастурбируют собаке и избивают ее, потом плюют животному в морду. Председатель общества СПАС планирует изъять у владельцев животное, уже получена консультация юриста. Дело обещает быть сложным, так как прецедентов в России еще не было.

В издевательствах принимало трое детей. Запись из открытого доступа удалили, но в соцсетях уже успела подняться мощнейшая буря возмущения. Областное управление СКР сообщило, что решение, будет ли проверка, примется позже. Личности мальчиков уже установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU