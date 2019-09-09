2019-09-09T20:55:59+03:00
Происшествия

Пять машин под Череповцом разодрали лося

Животное выпрыгнуло на дорогу, из-за чего произошло ДТП с 5 машинами
Евдокия САХАРОВА
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Серия ДТП случилась 6 сентября вечером на 137 км трассы А-114. 37-летний череповчанин на Рено Дастер был первым, кто наехал на выпрыгнувшего лося. Через 5 минут 39-летний мужчина на КамАЗе с прицепом снова переехал животное, которое все еще лежало на дороге, и протащил его 100 метров. Многострадальный лось вылетел из-под задних колес прицепа и попал в ВАЗ-2107, следующий сзади.

Через 10 минут уже Фольксваген, объезжая лося и не выдержав боковой интервал въехал в ВАЗ-2112 на встречке.

По счастливому стечению обстоятельств, кроме лося никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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