В Череповце появился веревочный парк под открытым небом

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-09T13:54:38+03:00

На Максима Горького в парке Культуры и Отдыха установили веревочный парк с небольшим скалодромом

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В парке КиО в городе металлургов сегодня открыли веревочный парк с 3 трассами разной сложности. Красную ленточку перерезала мэр Череповца Елена Авдеева. Испытания рассчитаны на прокачку ловкости и силы, для борьбы со страхом высоты. Рядом расположился небольшой скалодром.

В парке используется непрерывная система самостраховки. Самостоятельно отцепиться от страховки невозможно, так что дети в любом случае остаются в безопасности. Ценовую политику пообещали держать умеренной.

ИСТОЧНИК KP.RU