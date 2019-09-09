2019-09-09T13:54:38+03:00
Спорт

В Череповце появился веревочный парк под открытым небом

На Максима Горького в парке Культуры и Отдыха установили веревочный парк с небольшим скалодромом
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:

В парке КиО в городе металлургов сегодня открыли веревочный парк с 3 трассами разной сложности. Красную ленточку перерезала мэр Череповца Елена Авдеева. Испытания рассчитаны на прокачку ловкости и силы, для борьбы со страхом высоты. Рядом расположился небольшой скалодром.

В парке используется непрерывная система самостраховки. Самостоятельно отцепиться от страховки невозможно, так что дети в любом случае остаются в безопасности. Ценовую политику пообещали держать умеренной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олег Кувшинников пойдет на новый срок
Череповчанин переломал на болоте ребра
Череповчанина, заколовшего брата на похоронах матери, отправили в колонию
В Вологде на Пошехонском шоссе машина влетела в дерево
Самый большой в Вологде детский сад построят в районе Гагарина
В Вологде сгорело культурное наследие 1911 года
В Череповце задержали конопляного садовода
В Череповце Фольксваген загнал в кому 12-летнюю девочку
В Бабушкинском районе потерявшаяся женщина два дня ночевала в лесу
В Вологде рецидивист угнал автомобиль, чтобы было на что выпить
30-тонный грузовик сбил велосипедиста в Череповце
В Череповце на дороге произошла трагедия
В Череповце GTA: полиция расстреляла автомобиль
Найденную двухлетнюю Василису Пекур отправили в Вологду на вертолете
Председатели ТСЖ обсудили с мэром Вологды дальнейшее сотрудничество
В Вологде в пожаре погибла старушка