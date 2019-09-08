2019-09-08T18:51:09+03:00
Общество

Самый большой в Вологде детский сад построят в районе Гагарина

Детский сад на 420 мест и школу на 1000 мест возведут в ближайшие годы в быстроразвивающемся районе Вологды
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Мэр Вологды обсудил тонкости возведения новых соц объектов с представителями Департамента градостроительства Вологды и общественниками. Самый большой сад в областной столице на 420 мест планируют возвести к 2021 году. Планируется разместить 18 групп, 5 из них ясельные. Вероятно, здание будет на улице Народная около домов №6а и 8. В новом садике ожидается даже обычный и сухой бассейны.

Школу на 40 классов собираются построить на Гагарина 1, вместо заброшенной воинской части. Быстро развивающийся микрорайон у ул. Гагарина, Ленинградской, Гончарной сочетает в себе новостройки и ветхие деревянные дома - вскоре там будет проживать около 10 000 человек и социальные потребности жителей придется удовлетворять, поэтому в ближайшие годы планируется расселение ветхих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24