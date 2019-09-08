Самый большой в Вологде детский сад построят в районе Гагарина

СЕГОДНЯ 18:51 2019-09-08T18:51:09+03:00

Детский сад на 420 мест и школу на 1000 мест возведут в ближайшие годы в быстроразвивающемся районе Вологды

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Мэр Вологды обсудил тонкости возведения новых соц объектов с представителями Департамента градостроительства Вологды и общественниками. Самый большой сад в областной столице на 420 мест планируют возвести к 2021 году. Планируется разместить 18 групп, 5 из них ясельные. Вероятно, здание будет на улице Народная около домов №6а и 8. В новом садике ожидается даже обычный и сухой бассейны.

Школу на 40 классов собираются построить на Гагарина 1, вместо заброшенной воинской части. Быстро развивающийся микрорайон у ул. Гагарина, Ленинградской, Гончарной сочетает в себе новостройки и ветхие деревянные дома - вскоре там будет проживать около 10 000 человек и социальные потребности жителей придется удовлетворять, поэтому в ближайшие годы планируется расселение ветхих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU