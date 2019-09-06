Найденную двухлетнюю Василису Пекур отправили в Вологду на вертолете

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-06T18:11:31+03:00

Девочку нашли сегодня утром почти в километре от места, где она потерялась.

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Василиса пропала почти три дня назад. 4 сентября в селе Красное Тарногского района Вологодской области.

Ее29-летняя мать, у которой всего пять детей, оставила дочку со старшими сестрами 4 и 6 лет в песочнице на улице Красной. а сама. по ее словам, ушла к соседке кормить новорожденного ребенка.

Возвратившись через несколько минут женщина не застала на месте младшую дочь и отправилась на поиски. К 15 часам дня стало понятно, что в одиночку ребенка не найти и тарногжанка обратилась в полицию.

С каждым часом количество волонтеров и специалистов, участвовавших в поисках, росло. Подключились полицейские, спасатели МЧС, следователи следственного комитета. К поискам привлекались собаки. квадрокоптер. Из спасательного центра в Вытегре был доставлен глубоководный аппарат, чтобы исследовать дно реки. Общее количество поисковиков на вторые сутки превысило 400 человек.

Было возбуждено уголовное дело, которое на контроль взял руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако, к исходу второй ночи девочку так и не нашли.

Ребенка обнаружили сегодня, 6 сентября около 11 часов утра примерно в 900 метрах от того места, где ее оставила мать.

Девочку обнаружили волонтеры Национального центра из Рязани (отряд Мещера) совместно с сотрудниками МЧС и другими волонтёрами.

Ребенок находился в тяжелом состоянии, у него диагностировали переохлаждение и обезвоживание.

Василису на машине следственного комитента тут же отправили в Тарногскую ЦРБ. Оттуда ее должен забрать вертолет санавиации, который вылетел из Вологды в 12:30 и уже прибыл в Тарногу.

Других детей из семьи также пришлось забрать. К матери Василисы раньше были претензии по их содержанию.

29-летняя женщина является матерью пятерых малолетних детей, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел, сообщили в следственном комитете.

В связи с неблагоприятными условиями воспитания остальные дети из семьи изъяты, в настоящее время находятся в больнице.

«Дети пробудут в больнице 10 дней. Потом скорее всего вернут матери. Волонтеры из местных взяли шефство. Если дети вернутся в семью, то будут приведены в порядок их жилье, мебель, игрушки. Нужна будет помощь в ремонте, оклейке, вывозке мусора. Позже сообщим», - сообщается в местной группе в социальной сети.

К работе с малолетними сестрами Василисы работает специалист-психолог проекта «Зеленая комната» благотворительного фонда «Дорога к дому» с целью выяснения всех обстоятельств. Напомним, что девочка пропала, когда играла со своими старшими сестрами.

Алена Андреева

ИСТОЧНИК KP.RU