Председатели ТСЖ обсудили с мэром Вологды дальнейшее сотрудничество

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-06T18:09:30+03:00

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Среди вопросов, поднятых во время беседы, были как и "узкогородские", касающиеся отдельных микрорайонов Вологды, так и более глобальные - например, изменения законодательства в регулировании коммунальной сферы.

Мэр Вологды оценил вклад активистов ТСЖ в развитие города и их участие в проектах последних лет.

«Вопросы, которые мы обсуждали, носят как глобальный характер, так и локальный, то есть, касаются отдельных микрорайонов или домов. Например, это изменение законодательства на федеральном уровне, возможности различных федеральных программ в плане развития ЖКХ. Затронули и тему социально-экономического развития города. Многие проекты, уже реализуемые в Вологде, проходят при поддержке председателей ТСЖ», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сами председатели ТСЖ во время встречи пришли к выводу, что сотрудничать с городскими властями полезно и выгодно и закрепили будущее взаимодействие рядом договоренностей.

Например, теперь в Вологде будут проходить регулярные встречи членов ассоциации с руководителями департамента городского хозяйства. Кроме того, Сергей Воропанов пообещал оказывать содействие ТСЖ при оформлении грантов.

В разработке находится дорожная карта, учитывающая участие ТСЖ как в городских программах, в том числе и благоустройстве городских территорий, так и в федеральных проектах.

«В последние месяцы мы участвовали в самых разных встречах, в том числе и на самом высоком региональном уровне. В жарких спорах обсуждались самые актуальные проблемы города и региона. Состоялось несколько городских и межрегиональных форумов, конференций, в которых мы приняли активное участие. Главный вывод – сотрудничать с властью нужно и можно, а теперь и понятно, по какому плану идти. Нам предложено составить совместную дорожную карту, учитывающую как наше участие в городских программах, в том числе и благоустройстве городских территорий, так и в федеральных проектах», - поделился своим мнением председатель совета Вологодской Ассоциации ТСЖ Николай Иванов

Сергей Иванов

Фото администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU