В Вологодской области 100 миллионов рублей спустят на борщевик

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-06T14:39:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании комитета Законодательного Собрания области по вопросам местного самоуправления в Череповце обсудили проблему борщевика, который захватил уже 7,5 тысяч гектаров вологодской земли. А один экземпляр растения производит до 100 тысяч семян, которые прорастают в течение 5 лет.

Изначально, в пятидесятые годы такие "зонтики" засеивали для кормления коров, однако вкус молока испортился, а сам борщевик разросся на гигантские территории. При взаимодействии с солнечным светом, сок на коже человека вызывает ожоги, способен вызывать раковые опухоли и врождённые уродства у людей и животных, аллергию. При попадении опасного сока в глаза, вызывает слепоту - известны случаи, когда дети играли с трубками из борщевика и прикладывали их к глазам. Сначала, когда сок попал на кожу, неприятных ощущений нет, кошмар начнется, когда в дело включится солнечный свет.

Губернатор Олег Кувшинников заявил, что на Вологодчине собираются тратить по 100 миллионов рублей на борьбу с борщевиком каждый год до победного конца.

ИСТОЧНИК KP.RU