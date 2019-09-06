2019-09-06T14:39:42+03:00
Общество

В Вологодской области 100 миллионов рублей спустят на борщевик

Сумму планируют выделять ежегодно
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

На заседании комитета Законодательного Собрания области по вопросам местного самоуправления в Череповце обсудили проблему борщевика, который захватил уже 7,5 тысяч гектаров вологодской земли. А один экземпляр растения производит до 100 тысяч семян, которые прорастают в течение 5 лет.

Изначально, в пятидесятые годы такие "зонтики" засеивали для кормления коров, однако вкус молока испортился, а сам борщевик разросся на гигантские территории. При взаимодействии с солнечным светом, сок на коже человека вызывает ожоги, способен вызывать раковые опухоли и врождённые уродства у людей и животных, аллергию. При попадении опасного сока в глаза, вызывает слепоту - известны случаи, когда дети играли с трубками из борщевика и прикладывали их к глазам. Сначала, когда сок попал на кожу, неприятных ощущений нет, кошмар начнется, когда в дело включится солнечный свет.

Губернатор Олег Кувшинников заявил, что на Вологодчине собираются тратить по 100 миллионов рублей на борьбу с борщевиком каждый год до победного конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце GTA: полиция расстреляла автомобиль
Найденную двухлетнюю Василису Пекур отправили в Вологду на вертолете
Председатели ТСЖ обсудили с мэром Вологды дальнейшее сотрудничество
В Вологде в пожаре погибла старушка
Школу №14 в Череповце срочно эвакуировали из-за пожара
2 года лишения назначили череповчанину за укус полицейского
5 000 рублей заплатит вологжанин за удар крапивой по лицу
Пропавшая три дня назад двухлетняя Василиса найдена живой
Череповчанин захотел работать только после угрозы ареста
Маленького ребенка в Вологде сбил Хендай
ЧС в Белозерске, возникшая от рук ленинградки, не ликвидирована за месяц
Зураба Церетели привезли в Вологду
19-летний череповчанин без прав скрывался от полиции в лесу
В Череповце 85-летнюю бабушку, переходящую дорогу по зебре, сбил трамвай
Вологжане молятся о спасении пропавшей двухлетней малышки
Вологжане снова подарили мошенникам 200 000 рублей за одни сутки
Участковый в Кадуйском районе спас женщину от лохотронщиков
В Вологде изъяли поддельные 10 000 рублей
Миллион рублей подарит МВД за помощь в розыске
Череповчанина поймали на крупной партии наркотиков
Идет голосование за лучшее вологодское издание
В Череповце мать чуть не убила годовалую дочь запнувшись
В Череповце овчарка раскрыла автокражу