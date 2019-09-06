Пропавшая три дня назад двухлетняя Василиса найдена живой
Девочку нашли сегодня утром волонтеры из Рязанской области.
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6 сентября волонтер обнаружил ребенка в лесополосе вблизи села Красное в 509 метрах от песочницы, откуда она пропала. Девочка лежала, заваленная ветками и листьями, и еле слышно плакала.
Девочку принесли в село, на машине следственного комитета доставили в ЦРБ в Тарноге. Оттуда ребенка санавиацией отвезут в Вологду. Из областного центра в 12:30 назначен вертолет.
Состояние девочки врачами оценивается как средней тяжести. Она получила переохлаждение и обезвожена. Первая медицинская помощь ребенку оказана сразу после того, как девочку нашли.
Алена Андреева
ИСТОЧНИК KP.RU