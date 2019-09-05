Маленького ребенка в Вологде сбил Хендай
На улице Воркутинской 54-летний мужчина сбил 7-летнего мальчика
-Фото: Областной УГИБДД
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В два часа дня минувшего дня в областной столице произошло ДТП с участием малолетнего ребенка. Трагедия случилась на улице Воркутинской: 54-летний водитель Hyundai Santa Fe не смог среагировать, когда 7-летний мальчик выбежал на дорогу. Машина двигалась в сторону Архангельской.
Ребенок получил травмы, после осмотра медиками отпущен на амбулаторное лечение, сообщает областное ГИБДД УМВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU