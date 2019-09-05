2019-09-05T18:03:53+03:00
Происшествия

Маленького ребенка в Вологде сбил Хендай

На улице Воркутинской 54-летний мужчина сбил 7-летнего мальчика
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В два часа дня минувшего дня в областной столице произошло ДТП с участием малолетнего ребенка. Трагедия случилась на улице Воркутинской: 54-летний водитель Hyundai Santa Fe не смог среагировать, когда 7-летний мальчик выбежал на дорогу. Машина двигалась в сторону Архангельской.

Ребенок получил травмы, после осмотра медиками отпущен на амбулаторное лечение, сообщает областное ГИБДД УМВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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