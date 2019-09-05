Зураба Церетели привезли в Вологду

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-05T16:47:09+03:00

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Экспозиция «Объемная эмаль. Форма и цвет», состоящая из 33 работ народного художника России, президента Российской академии художеств Зураба Церетели, открылась в Вологде. Эта уже третья выставка в Вологде, на первую в 2005 году мэтр приехал лично. С того момента стартовал проект «Российская академия художеств в Вологде».

Универсальный художник попробовал себя в перегородчатой эмали еще в 1970-х и добился мастерского владение сложной техникой. Трудоемкие работы, при создании которых нужно нутром чувствовать, какой цвет получится в конце - ведь до обжига этого не видно, состоят из 85 цветов и оттенков. Каждая работа весит более 20 кг.

Выставка Зураба Церетели «Объемная эмаль. Форма и цвет» будет проходить в Доме Корбакова до 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU