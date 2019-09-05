В Вологде изъяли поддельные 10 000 рублей
Бдительные кассиры заметили подделку двух купюр номиналом в 5 000 рублей
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В кассах на улице Левичева и Предтеченской в Вологде работники финансовых организаций обнаружили поддельные купюры номиналом в 5 000 рублей. Дамы обратились в полицию, фальшивки изъяли из оборота, эксперты подтвердили подозрения кассиров.
На данный момент устанавливаются пути попадения данных банкнот в оборот. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Нарушителей ждет тюрьма на 15 лет.
Фальшивки не надо сбывать, если вам вдруг попалась такая купюра - сдайте ее в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU