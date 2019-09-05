В Вологде изъяли поддельные 10 000 рублей

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-05T08:18:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В кассах на улице Левичева и Предтеченской в Вологде работники финансовых организаций обнаружили поддельные купюры номиналом в 5 000 рублей. Дамы обратились в полицию, фальшивки изъяли из оборота, эксперты подтвердили подозрения кассиров.

На данный момент устанавливаются пути попадения данных банкнот в оборот. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Нарушителей ждет тюрьма на 15 лет.

Фальшивки не надо сбывать, если вам вдруг попалась такая купюра - сдайте ее в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU