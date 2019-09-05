2019-09-05T07:53:16+03:00
Происшествия

Череповчанина поймали на крупной партии наркотиков

21-летний парень делал закладки по всему Череповцу
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Череповце задержали 21-летнего молодого человека в Зашекснинском районе. Полицейские заметили, что он что-то делал в кустах и явно нервничал. При допросе ничего внятного сказать не мог. При досмотре у него обнаружили 17 свертков с наркотиками - 17,3 грамма гашиша.

Специалистам удалось узнать, что череповчанин осуществлял закладку наркотиков в лесу и в городе - прятал свертки. Еще 20,54 грамм веществ обнаружили в лесу, в квартире подозреваемого под линолеумом нашли 3,03 грамма. Всего изъяли 40 грамм гашиша - это квалифицируется как крупный размер.

На молодого человека возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Он может сесть на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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