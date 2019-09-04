В Харовске детдом судился за свои права

4 Сент. 22:08 2019-09-04T22:08:38+03:00

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В Харовске детскому учреждению пришлось судиться за свои права. Заведение получило штраф в 125 000 рублей - прокуратура выявила отработанные люминесцентные лампы, а это отходы 1 класса опасности, в подвале организации вместе с остальным мусором. Оказалось, что необходимо хранить лампы в отдельном контейнере и даже помещении специально для них. Нарушения руководство устранило, прокуратура направила отчет в Роспотребнадзор, учреждение получило штраф.

Центр помощи детям отважился оспорить решение суда - оказалось, что статья, по которой заведение было привлечено к административной ответственности была введена на месяц позже проведенной у них проверки. Постановление отменили, центру не нужно выплачивать крупную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU