Под Соколом пьяный браконьер выстрелил в охотоведа и выкрал карабин

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-04T17:06:04+03:00

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43-летнего мужчину в лесу у деревни Казнакурьево Сокольского района заметил главный специалист департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. В этом районе у представителя власти проходил рейд. У охотника не нашлось разрешения ни на охоту, ни на оружие. Кроме того, мужчина был пьян. В попытке прекратить конфликт, браконьер выстрелил в сторону охотоведа.

В результате столкновения у мужчины изъяли карабин модели «Сайга – 308-1». Мужчина решил освободить дорогой ему предмет и порезал шины болотохода. Пока специалисты были заняты ремонтом, охотник выкрал свое оружие. Шины на болотоход стоят 18 000 рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти", "Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба", "Хищение огнестрельного оружия". Всего он может сесть на 16 лет, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU