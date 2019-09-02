2019-09-02T16:33:21+03:00
Происшествия

Стало известно, кто спас пьяного вологжанина из огня

Сержант полиции Юрий Травин возвращался домой, когда увидел дым
Евдокия САХАРОВА
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В ночь с 1 на 2 сентября в Вологде произошел пожар в многоквартирном доме. Стали известны подробности произошедшего, а именно спасение пьяного хозяина.

Сержант полиции Юрий Травин возвращался домой, когда заметил что из дома №75а по улице Панкратова идет дым с первого этажа. Мужчина немедленно позвонил в службы спасения и предупредил соседей горящей квартиры о пожаре.

Спаситель беспрепятственно зашел в дымящуюся квартиру, дверь была незаперта. В одной из комнат он обнаружил мужчину без сознания. Юрий вынес пострадавшего и оказал медпомощь. Медики госпитализировали пьяного квартиросъемщика. По предварительной версии, пламя пошло от мусорного бака на кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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