Стало известно, кто спас пьяного вологжанина из огня
В ночь с 1 на 2 сентября в Вологде произошел пожар в многоквартирном доме. Стали известны подробности произошедшего, а именно спасение пьяного хозяина.
Сержант полиции Юрий Травин возвращался домой, когда заметил что из дома №75а по улице Панкратова идет дым с первого этажа. Мужчина немедленно позвонил в службы спасения и предупредил соседей горящей квартиры о пожаре.
Спаситель беспрепятственно зашел в дымящуюся квартиру, дверь была незаперта. В одной из комнат он обнаружил мужчину без сознания. Юрий вынес пострадавшего и оказал медпомощь. Медики госпитализировали пьяного квартиросъемщика. По предварительной версии, пламя пошло от мусорного бака на кухне.
ИСТОЧНИК KP.RU