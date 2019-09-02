В Вологде безответственный квартиросъемщик сжег квартиру

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-02T12:44:14+03:00

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На улице Панкратова, 75А, строение 2 сегодня ночью загорелась квартира на первом этаже. В час ночи на место ЧП выехало 5 пожарных машин, но по приезду пламя уже потушили. Был уничтожен диван и внутренняя отделка.

Виновника пожара спасли - мужчина 1974 г.р. неаккуратно обращался с огнем и был пьян, в результате ЧП наглотался угарного газа. Его госпитализировали, сообщают в пресс-службе областного ГУ МЧС. Стало известно, что череповчанин снимал квартиру, собственника уже ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU