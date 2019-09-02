В Череповце открыли новую суперсовременную школу №23

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-02T16:15:12+03:00

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2000 детей будут учиться в самой крупной и современной школе региона. Школа №23 имени Милютина торжественно открылась ко Дню знаний. 69 классов начали свою работу, из них 13 первых. Одиннадцатые классы в этом году не набирают. Всего у 10 классов 4 профиля: естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический и технологический. При поддержке ЧГУ и компании "Северсталь" открылся инженерный класс по технологическому профилю.

В каждом классе есть мультимедийное оборудование. Само здание содержит в себе зимний сад, два спортзала, зал спортивной гимнастики, тренажерный зал, зал хореографии, тир. Средний возраст педагогического коллектива - 35-37 лет. В школе на вторую смену будут ходить только второклашки. На этот проект потратили 1,2 миллиарда рублей, по большей части федеральные.

Планируется постройка еще одной школы в 106 микрорайоне Зашекснинского района, проектирование уже заканчивается. А в ближайшие пять лет в Вологодской области возведут восемь новых школ, тогда вторая смена будет не нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU