Акция "Дыхание улиц" завершился в Вологде

31 Авг. 23:09 2019-08-31T23:09:17+03:00

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30 августа в областной столице прошел однодневный фестиваль уличных видов спорта "Дыхание улиц". Акцию организовал молодежный центр «ГОР.СОМ 35». На площади Революции 14 интерактивных площадок проверяли на прочность вологжан. Прошли соревнования по стритболу, уличному футболу и граффити - ребята рисовали во время брейкданса.

Прошли показательные выступления BMX и самокатов, тренировки по зубме и кенгу-джапс. Вологодские черлидеры показали свои возможности. Ребята соревновались и в сборке кубика Рубика на время. На площади даже можно было поиграть в сквош.

ИСТОЧНИК KP.RU